Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Bugüne dek tehlikeli müdahalelerin de içinde olduğu 200'den fazla estetik operasyon geçiren İsveçli model Pixee Fox (29),sağlık durumuyla ilgili Habertürk'e konuştu.

Çizgi film karakteri Jessica Rabbit’e benzemek için ilk kez 2011 yılında ameliyat masasına yatan Pixee Fox, daha sonra kendi orijinal karakterini yaratmak için estetik prosedürlere devam etmişti. Estetik tutkusu yüzünden ülke ülke gezen Fox, 2018 yılının Temmuz ayında bir paylaşım yapmış ve yaptırdığı işlem sonrası gelişen komplikasyon yüzünden bir süre sosyal medyada olamayacağını duyurmuştu.

Uzun süre gözlerden uzak yaşayan ünlü model Fox, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından Türkiye’de Op. Dr. S.Y.' ye yaptırdığı bir ameliyat yüzünden zor zamanlar geçirdiğini söylemişti. Hakkında iddialarda bulunulan Op. Dr. S.Y. ise hasta bilgilerinin gizliliği ilkesi nedeniyle konu hakkında açıklamada bulunmadı.

Günlerce komada kaldığını ve beyninde hasar meydana geldiğini kaydeden Fox, yaşadıklarını Habertürk'e anlattı.

İşte Pixee Fox'un son hali...

Op. Dr. S.Y.' ye neden gitmiştiniz? Geçirdiğiniz operasyon neydi?

Komaya girdiğim o günlerden sonra her şeyi hatırlamak benim için çok zor. Ciddi bir beyin hasarı aldım ve bu yüzden hala evdeyim. Öncelikle geçirdiğim onca ameliyattan sonra ünlüydüm ve bu da doktorların reklam yapmalarını sağlıyordu. Sanıyorum beni ameliyat için davet etti çünkü bu reklamı istedi. Doğru hatırlayamayabilirim ama böyle bir şeydi. Reklam için birçok ünlü kızı ameliyat etti.

Ona ne gibi işlemler yaptırdığımı gerçekten hatırlamıyorum ama ameliyattan videom var. Ama yaptırdığım diğer prosedürlere göre daha basit bir işlemdi. Örneğin, dünyada daha ince bir bel elde etmek için 6 kaburgasını aldıran ilk kişi bendim. Liposuction yaptığını hatırlıyorum, bu yüzden muhtemelen beynime giden kanda yağ vardı. Fakat tam olarak emin değilim. Hayatta olduğum için şanslıyım ve en azından daha kötü bir durumda değilim. Sürücü ehliyetimi geri aldım ve zamanla yeniden çalışmaya başlayacağım ama şu an için benimle ilgilenen ailemle yaşıyorum.

Peki, doktorunuz sizi yapacağı operasyonun komplikasyonları konusunda uyardı mı?

Her zaman ameliyattan önce bazı evrakları imzalamanız gerekir. Yani evet uyarıldım ama işlem yapıldı. Sona erdirilmemesi gereken basit bir prosedürdü. Şanslıyım ki hala hayattayım. Ondan sonra hastalarından en az iki veya üçünün hayatını kaybettiğini ve başka birçok kişiye zarar verdiğini duydum. Enfeksiyon kaptılar ve çok daha fazlası oldu.

Temmuz 2018'de yaptığınız son paylaşımınızda, iyileşme sürecinde olduğunuzu ve kısa süre sonra geri döneceğinizi açıklamıştınız. Neden böyle bir karar aldınız? Fiziki görüntünüzde bir değişiklik mi oldu?

Aslında hala aynı görünüyorum, sadece süslenemiyorum. Eskiden olduğum kişiye geri dönebilecek miyim bilmiyorum ama en azından yaşıyorum.

Yaşadığınız sağlık sorunlarından sonra İsveç'e geri döndünüz. Başka doktorlara gittiniz mi? Durumunuz için ne söylediler?

Bu yaşadıklarımdan sonra pek çok doktora gittim ve beyin taraması yaptırdım. Şu an için iyi olduğumu söylüyorlar.

Yaşadığınız sıkıntılardan sonra yasal bir süreç başlattınız mı?

Henüz hiçbir şey yapmadım ama dava etmeme yardım edebilecek bazı insanlarla konuşuyorum.

Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz?

Şu an için hiçbir planım yok. Kendimi bulana kadar ailemle evde olmaya devam edeceğim. Şimdilik sadece ailemle, arkadaşlarımla, 98 yaşındaki büyükbabamla ve ailemin atı ve köpekleriyle vakit geçiriyorum.