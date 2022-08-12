Dünyaca ünlü çizer ve yazar Jean-Jacques Sempe 89 yaşında yaşamını yitirdi. Türkçeye “Pıtırcık” adıyla çevrilen 'Le Petit Nicolas' serisiyle tanınan, New Yorker dergisine en çok kapak çizen Sempe'nin ölümümün arkadaşı Marc Lecarpentier sosyal medyada yaptığı “Çizer Jean-Jacques Sempe, perşembe akşamı 89 yaşında huzur içinde yaşamını yitirdi. Yazlık evinde yanında eşi ve yakın arkadaşları varken yaşamını yitirdi” açıklamasıyla duyurdu.
Yumşak ve zarif çizgisine eşlik eden tek satırlık karikatürleriyle tanınan usta yazarı tüm dünyaya tanıtan 'Le Petit Nicolas' (Pıtırcık) serisi 15 milyondan fazla sattı. Bordeaux yakınlarında zorlu bir çocukluk geçiren Jean-Jacques Sempe kendisini sonsuz bir iyimser olarak tanımlıyordu.
Fransa cumhurbaşkanı Macron, sanatçının zerafetin vurgu yapıarak Twitter'da bir çizimiyle Sempe'ye veda etti.
Orhan Pamuk'un "Sempe Fransa'dır..." dediği usta çizerin 1950'lerde yapattığı 'Le Petit Nicolas'ı (Pıtırcık) 20. yüzyılın en başarılı çocuk kitaplarından biri oldu. Sempe 1959'da Asterix'in yaratıcısı Rene Goscinny'le birlikte yarattığı Nicolas (Pıtırcık) için, "Onun hikayeleri büyürken katlandığım sefaletin sonunda her şeyin yolunda gittiğini gösteriyor..?" demişti.
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