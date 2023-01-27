ÇAPRAZ BULAŞMADAN KORUNMA YOLLARI
Çiğ ve pişmiş gıdalar aynı ortamda muhafaza edilmemelidir,
Mutfakta çalışma alanları (tezgah, masa vb.) temiz olmalıdır,
Mutfakta kullanılan ekipmanların (bıçaklar, tahtalar, kaşıklar, tencereler vs.) temizliğine özen gösterilmelidir,
Et, tavuk, balık gibi ürünler buzdolabının en alt rafında ve suları sızmayacak şekilde muhafaza edilmelidir,
Çiğ üründe kullanılan ekipman yıkanmadan, pişmiş ürünle ya da başka bir ürünle temas ettirilmemelidir,
Gıdalar ve mutfak ekipmanları yerden en az 15 cm yükseklikte muhafaza edilmelidir.,
Kişisel hijyene özellikle dikkat edilmelidir. Kirli ellerle temiz gıdalara dokunulmamalı, öksürürken, hapşırırken mutlaka ağzın kapanmasına dikkat edilmeli,
Çiğ gıdalara dokunduktan sonra (özellikle et, yumurta) eller mutlaka yıkanmalıdır,
Kimyasallar ile gıdalar aynı ortamda muhafaza edilmemelidir.