Pis Yedili'nin Alice'i Ecem Karavus'un son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı!

Ecem Karavus sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyanın her yerinde özellikle bu ülkede birçok kadının maruz kaldığı aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir örneğini yaşıyorum. Bu makyaj için imkanları kısıtlı çünkü 50 gündür kişisel eşyalarıma ve gözüm gibi baktığım engelli kedilerime ulaşamıyorum. Bir insanı felaketten çıkmış gibi bırakmak safi kötülüğün bir göstergesi. Hayatım boyunca he iyilikle, canlara dokunmaktan beslendim. Ben kadın hakları için ailemi bile karşıma aldım. Unutmayın ki yaşanan hiçbir şey sizinle ilgili değil, sadece şanssız bir zaman diliminde çok kötü insanlara denk geldiniz. Bir yerlerde susmak zorunda olduğunuzu biliyorum. Yalnız değilsiniz, susmayın!"