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        Haberler Gündem Pirola varyantı belirtileri nedir? Covid-19 Pirola varyantı öldürür mü, Türkiye'de var mı?

        Pirola varyantı belirtileri nedir? Covid-19 Pirola varyantı Türkiye'de var mı?

        Koronavirüs Pirola varyantı belirtileri araştırılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin ölümüne sebebiyet veren Covid-19 salgını son bir yılda etkisini azalttı ve 2023'ün Mayıs ayında Dünya Sağlık Örgütü de küresel acil durumun sona erdiğini açıkladı. Ancak yeni varyantların ortaya çıkması yeniden endişe yarattı. Bu kapsamda gözler "Pirola varyantı öldürücü mü ve Türkiye'de var mı?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 15:58 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:58
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        • 1

          Yeni koronavirüs varyantı Pirola'nın (BA.2.86) belirtileri gündemdeki yerini aldı. Özellikle Avrupa'da yeniden baş gösteren Covid-19 vakaları tüm dünya vatandaşlarını yeniden korkuttu. Peki, Pirola varyantı belirtileri neler ve aşı etkili mi? İşte, detaylar...

        • 2

          PİROLA VARYANTI TÜRKİYE'DE VAR MI?

          Yeni koronavirüs varyantları, ABD'de ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde Covid-19 vakalarını artırdı. 23 Ağustos 2023 tarihinde Kırşehir Valiliği ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'un yeni varyantına ilişkin, "Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye'mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar sakın ha bizi asla endişelendirmesin ve asla eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil." dedi.

        • 3

          PİROLA VARYANTI NEDEN ÖNEMLİ?

          Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre; Enfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, Pirola varyantının (BA.2.86) Omicron'un bir alt türü olan BA.2’nin de bir alt türü olduğunu belirterek, "Covid-19 aşılarının hedefi olan 'spike' proteinindeki 35 mutasyon nedeniyle endişeye yol açıyor" dedi.

          2022 yılında Avrupa’daki bazı ülkeler ve İsrail’de yakın zamanlarda saptanması BA.2.86 varyantının bir süredir toplumlarda yayılımının sürdüğü bilgisini veriyor. Prof. Dr. Arman, "Gerek İngiltere ve gerekse Amerika’da kısa sürede olguların artışı ve Pirola'nın diğer varyantların önüne geçmesi yüksek bulaşıcılık hızı ile ilişkili bir durumdur. Bu sebeple varyant, vaka sayısındaki artışların toplumları etkileyebilme riski açısından dikkatle izleniyor" dedi.

        • 4

          PİROLA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

          Prof. Dr. Arman, bugüne kadar görülen farklı varyantlarda bazı belirtilerin daha baskınken, bir diğerinde daha hafif olabildiğini belirterek, şunları söyledi: "Bu varyant için de özellikle 4 belirtinin en sık görülen belirtiler olduğu bildiriliyor; Boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı.

          Burun akıntısı ve hapşırma: BA.2.86 varyantı soğuk algınlığı veya gribe benzer semptomlarla kendini gösteriyor; tat ve koku kaybı daha seyrek görülüyor.

          Baş ağrısı: Pirola varyantının semptomları arasında baş ağrısı sık görülüyor. Ek olarak bulantı ve kusma da ortaya çıkabiliyor.

        • 5

          Boğaz ağrısı: Diğer Omicron varyantlarında olduğu gibi daha çok üst solunum yolu bazı hastalarda ateşli hastalık ve solunum semptomları gibi diğer koronavirüslere benzer semptomlar da görülüyor.

          İnatçı öksürük: Tipik olarak kuru öksürük, diğer COVID varyantlarında olduğu gibi Pirola varyantı ile de en sık görülen semptomlardan biridir. Ek olarak hemen tüm semptomatik COVID olgularında görmeyi beklediğimiz ateş ve halsizlik yorgunluk gibi belirtileri Pirola ile de görüyoruz."

        • 6

          AŞILAR PİROLA VARYANTINA KARŞI İŞE YARIYOR MU?

          Pirola'da meydana gelen mutasyonların, virüsün aşılardan ve bağışıklık sisteminden kaçmasına yardımcı olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, "Bugüne kadar gelişen tüm mutasyonlarda aşı koruyuculuğu azalsa da hâlâ ağır hastalık ve ölüme karşı koruyucu olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

        • 7

          PİROLA VARYANTI ÖLÜMCÜL MÜ?

          Yapılan ilk testlerin Pirola varyantının daha önce Covid-19 geçirmiş ya da aşılanmış kişilerde enfeksiyona neden olabileceğini ancak henüz bu varyant ile ilgili araştırmaların sürdüğünü ve sonuçlar elde edilinceye dek bilinmeyen çok fazla nokta olduğunu kaydeden Prof. Dr. Arman, sözlerine şöyle devam etti: "ABD'deki vakalar hafif veya asemptomatik olup Pirola'da diğer Omicron alt varyantlarına göre daha fazla semptomatik olgu saptandığı bildirilmektedir. Ancak hastalığın daha ağır seyrettiğine veya daha ölümcül olabileceğine dair bir bilgi yoktur."

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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