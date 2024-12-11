Pirinç Pilavı Tarifi: Tane Tane Pirinç Pilavı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Tane tane dökülen pirinç pilavı yapmak hemen hemen herkesin hayalidir. Normalde bu yemeğin yapım aşamaları kısadır ve birçok yemeğe göre daha kısa vakitte pişer. Ancak bu pilavın yapılması için belli bir deneyim ve bilgi gerekir. Peki pirinç pilavı yapımı ile ilgili detaylar neler? Püf noktalar ve pişirme önerileri var mı? Ölçüsü ne kadar? Yazının devamında pirinç pilavı yapımı ile ilgili tüm merak ettiklerinizi bulabilirsiniz…
İyi bir pirinç pilavı için en önemli kriterlerden biri tane tane olmasıdır. Geniş ve uygun bir kapta üzerini geçecek miktarda sıcak su ekleyerek içine tuz ilave edebilir ve bunun biraz beklemesini sağlayabilirsiniz. Bu karışımı yaklaşık 15 - 20 dakika kadar beklettiğinizde daha tane tane pilavınız olabilir. Maksimum 20 dakikalık süre geçtikten sonra kabı alıp içindeki pirinci süzgece döküp güzelce yıkamanız gerekir. Burası en önemli kısımdır, pirinç berrak renk çıkarana kadar yıkamalısınız. Nişastası tamamen geçtikten sonra tarif için hazır demektir. Peki pirinç pilavı nasıl yapılır? Bir sonraki başlıktan öğrenebilirsiniz…
PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ
Pirinç pilavı tarifi öncesinde şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz;
Tarife geçmeden önce malzemelerinizi hazırlamaya başlayabilirsiniz;
Hazırlanışı:
ŞEHRİYELİ ve ŞEHRİYESİZ PİRİNÇ PİLAVI için PÜF NOKTALAR
Şehriyeli pirinç pilavı yapımında ise şehriyeleri çok fazla kavurmamalısınız. Bu görüntüsünün yanmış gibi olmasına neden olabilir.
PİRİNÇ PİLAVI ÖLÇÜSÜ NE KADAR OLMALI?
Pirinç pilavı ölçüsü çoğunlukla 1 su bardağı pirince 1,5 bardağı su şeklindedir. Ama bu oranın pirincin cinsine göre değiştiği unutulmamalıdır. Basmati pirince 1,5 su bardağı gerekirken baldo için 2 su bardağı gerekir. Ayrıca pirincin markası da ölçünün değişmesine neden olabilir. En iyi sonuç için deneme yanılma yönteminden yararlanabilir ve en rahat ettiğiniz markayı kullanmaya devam ederek pirinç pilavı ölçüsünü tutturabilirsiniz.