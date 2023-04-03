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Pirelli Türkiye'ye yeni CFO

İtalyan lastik üreticisi Pirelli’nin Türkiye Finans Direktörlüğü’ne (CFO) Hasan Battal getirildi. Lastik sektöründe önceki yıllarda Pirelli ve Pirelli Türkiye bünyesinde farklı pozisyonlarda çalışan Hasan Battal, Pirelli Türkiye Finans Direktörlüğü görevini Muratcan Akyıl’dan devraldı

Giriş: 03.04.2023 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL
Pirelli Türkiye'ye yeni CFO
HABERTURK.COM

İtalyan lastik üreticisi Pirelli'nin Türkiye ofisinde üst düzey bir atama gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre, Pirelli Türkiye Finans Direktörlüğü'ne (CFO) Hasan Battal getirildi. Battal'a görevini devreden Muratcan Akyıl'ın ise Pirelli bünyesindeki kariyerine uluslararası alanda yeni sorumluluklarla devam edeceği öğrenildi.

Çalışma hayatına ABD’de Xerox firmasında Finansal Analist olarak başlayan Hasan Battal, 2000 yılında Pirelli Grubu’na katılarak Planlama ve Kontrol alanında yükselmesinin ardından İtalya, Türkiye ve İngiltere’de farklı pozisyonlarda görev aldı.

Daha sonra mesleki yaşamına 2012-2015 yıllarında Yazaki firmasında Grup Finans ve Muhasebe Müdürü olarak devam eden Battal, 2015-2017 yılları boyunca Erdemir firmasında CFO, 2017-2020 döneminde de Bursagaz firmasında Mali İşler Direktörlüğü pozisyonlarında çalıştı.

Battal, son olarak Angst Pfister firmasında CFO ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütüyordu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1997’de mezun olan Battal, 1999’da ABD’de Rochester Teknoloji Enstitüsü’nde MBA eğitimini tamamladı.

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