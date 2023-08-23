'Piraye' Bursalı tiyatro severlerle buluşacak

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Nazım Hikmet'in en büyük ilham kaynağı ve ölümsüz aşkı "Piraye", seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Büyük şairin hapis yıllarında ölümsüz aşkı ve eşi olan Piraye’ye yazdığı şiir ve mektupları tiyatro sahnesine şiirsel bir üslupla taşıyan “Piraye”, 2 Eylül’de Bursa Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Nâzım Hikmet’in zorlu tutsaklık yıllarındaki iç dünyası, gündelik hayatını sürdürürken karşılaştığı zorluklar, cezaevindeki dostlukları, umudu, endişeleri ve aşkı, “Piraye” oyununda Murat Çidamlı’nın performansı ve Kerem Salih Memişoğlu’nun müzikleriyle seyirciyle buluşuyor.

Türk dilinin en büyük şairi Nazım Hikmet, karısı Piraye’ye 1933’ten 1950’ye kadar geçen 17 yıl boyunca yüzlerce mektup yazdı. Bu mektuplar aracılığıyla aşkını, kavgasını, hasretini en duru haliyle Piraye ile paylaştı. Piraye, bu mektupları Nazım’ın Çankırı Hapishanesi’nde kendi elleriyle yaptığı tahta bir bavulda, yıllar boyu sakladı. Oyunun biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.