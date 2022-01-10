Pırasanın sağlığa faydaları...

Doğanın sunduğu pek çok besin insan sağlığına şifa kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bunlardan biri de pırasadır. Tatlı bir tada sahip olan pırasa soğan ailesinin bir üyesidir. Yemeklerde sıkça kullanılan pırasa çok fazla rastlanılmasa da çiğ olarak da tüketilebilir. İçeriğinde bulunan vitaminler, demir ve magnezyumun yanı sıra lif kaynağı açısından da zengin olan pırasa kilo vermek isteyen kişiler için de faydalı bir besindir. İşte pırasanın yararları hakkında merak edilen her şey.

Pırasanın Faydaları

Pırasanın insan sağlığına sundukları kişiler tarafından merak konusu olmaya devam etmektedir. Kişiler, uzmanların pırasa hakkında yaptıkları yorumları ve tüketim önerilerini bu yüzden sıkı bir şekilde takip etmektedir. Pırasanın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıkça dile getirildiği için kişiler tarafından da tüketimine yoğun bir talep olmaktadır. Şifa deposu olan pırasanın yararları şunlardır:

Pırasanın içerisinde kaempherol bulunur. Bu bileşen kan damarlarının gevşemesine yardımcı olduğu için hipertansiyon olma riskini azaltır. Bunun yanı sıra kan dolaşımını düzene sokan K vitaminini de içerir.

K vitamini içeriği yüksek olan pırasa kemik sağlığı için önemli bir besindir. Bu yüzden çocukların gelişme dönemlerinde tüketmesi önerilmektedir.

Kalp sağlığına iyi gelir.

K vitamini içeriği ile kronik iltihapları azaltır. B6 vitaminiyle de antienflamatuar özelliğe sahiptir.

Düşük kalorili lifli bir besin olan pırasa kilo vermek isteyen kişiler tarafından tüketildiğinde kilo kaybına yardımcı olur.

İdrar sökücü özelliği olan pırasa detoks etkisi sağlar. Vücudu temizleyerek cildin daha sağlıklı bir görüntüye kavuşmasına yardımcı olur.

Pırasanın Cilde Faydaları

Pırasa içerisinde beta – karoten bulunur. C vitamini içeriği de çok yüksektir. Antioksidan kaynağı olarak da bilinen pırasanın cilt sağlığında olumlu etkileri vardır. Cildin maruz kaldığı zararlı UV ışınlarını engeller.

Pırasanın Zararları

Pırasa pek çok vitamin ve minerali barındırır. Düzenli ve doğru miktarda tüketildiği takdirde sağlık dostu bir besindir. Ancak her besinde olduğu gibi pırasada da fazla tüketim istenmeyen sorunlara yol açabilir. Pırasa hem güçlü bir idrar söktürücü hem de sindirim sistemini düzenleyen bir besindir. Eğer pırasa gerektiğinden fazla tüketilir ise vücuttaki sıvı kaybında problem yaşanır. Bunun yanı sıra sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasına neden olur. Bu da ishale yol açar. Bu yüzden pırasa tüketiminde yeterli miktarı aşmamaya dikkat etmelisiniz.

Pırasa Tohumu Faydaları

Pırasa çiğ ya da pişirilerek tüketildiği gibi aynı zamanda suyu çıkarılarak ya da tohumu yutularak da tüketilir. Pırasa doğada en kolay yetiştirilebilen sebzelerden biridir. Pırasanın çiğ ya da pişmiş tadını sevmeyenler, bu şifalı sebzeden faydalanmak için pırasanın tohumunu tüketebilir. Pırasa tohumunun faydaları da pırasa sebzesi ile aynı özellikleri taşımaktadır. Cilt hastalıklarından kalp sağlığına, sindirim sisteminden bağışıklık sistemine kadar pırasanın sayısız faydası bulunur. Pırasa tohumu aynı zamanda regl dönemindeki sancıları ve kasılmaları da azaltan bir sebzedir.