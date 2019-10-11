Pırasa yemeği tarifi, nasıl yapılır?

Pırasa yemeği kış yemeklerinden faydaları bir yemek çeşididir. Pırasa her kış yemeğine de yakışan bir sebzedir. Özellikle kerevizle de iyi bir uyum oluşturur.

Pırasa Yemeği Tarifi Malzemeleri:

4-5 dal pırasa

2 tane havuç

2 tane domates

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Pırasa Yemeği Tarifi Hazırlanması: