Piramitin Hacmi Nasıl Bulunur ve Formülü Nedir? Piramitin Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Bir piramidin tepe noktasından tabanına doğru inen dik doğru parçasına piramidin yüksekliği adı verilmektedir. Piramitlerin bir tabanı ve tabanının kenar sayısı kadar yanal yüzeyleri bulunur ve piramidin yüzey alanı taban ve yüzey alanlarının toplamıdır. Peki, piramitin hacmi nasıl hesaplanır? İşte, tüm detaylar…

Piramitin Hacmi Nasıl Bulunur?

Bir piramidin hacmi hesaplamak için öncelikle bilinmesi gereken o piramidin taban alanı ve yüksekliğidir. Bir piramidin sahip olduğu taban yüzeyi; kare, üçgen ya da çokgen olmak üzere farklı şekillerde olabilmektedir. Eğer bir piramidin tabanı düzgün bir çokgene sahipse o piramitlere düzgün piramit adı verilmektedir.

Piramitlerin taban yüzeyleri farklı şekillerde sahip olabilmelerine rağmen yan yüzeyleri yalnızca üçgen şeklinde olmaktadır ve bu yan yüzlerin birleştiği noktaya ise piramidin tepe noktası adı verilmektedir. Tepe noktasından piramidin taban yüzeyine çekilen düz çizgi isi o piramidin yüksekliğini ifade etmektedir.

Bir piramidin hacminin bulunması için yukarıda tanımını verdiğimiz yükseklik ve taban alanının birbirleriyle çarpılması ve elde edilen sonucun 3’e bölünmesi gerekmektedir. Çünkü piramitlerin hacmi taban alanı ve yüksekliğin çarpımının üçte biri kadardır.

Piramitin Hacmi Formülü

Piramitin hacmi formülü V= a.h/3 şeklindedir. Bu formüldeki V hacim anlamına gelirken a ve h ise sırasıyla piramidin taban alanı ve yüksekliği ifade etmektedir. Sorulan bir sorudaki verileri bu formülün uygun yerine yazıp işlemi yaparak bir piramidin hacmi rahatlıkla hesaplanmaktadır.

Örnek vermek gerekirse taban alanı 9 yüksekliği ise 10 olan bir piramidin hacmini bulmak için;

9x10/3 işlemini kullanarak 30 sonucuna ulaşabiliriz.