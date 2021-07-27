"Avrupa Hentbol Federasyonu asıl seksizm için ceza vermeli" diyen Pink, "Aferin hanımlar. Cezalarınızı memnuniyetle ödeyeceğim. Aynen böyle devam" ifadelerini kullandı.

41 yaşındaki şarkıcının hem maddi hem de manevi desteğini alan takım, Instagram hesaplarından Pink'e, "Desteğiniz için çok teşekkür ederiz" diyerek karşılık verdi.