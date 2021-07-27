Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Pink'ten kıyafet cezası alan sporculara destek - Magazin haberleri

Pink'ten kıyafet cezası alan sporculara destek

Amerikalı şarkıcı Pink, Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda bikini yerine şort giyen Norveç kadın hentbol takımına kesilen 1500 euro para cezasını ödeyeceğini açıkladı. 41 yaşındaki şarkıcı, "Formalarla ilgili çok cinsiyetçi kurallara itiraz ettikleri için gurur duyuyorum. Cezalarınızı memnuniyetle ödeyeceğim." dedi

27.07.2021 - 17:24 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü şarkıcı Pink'ten Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda bikini yerine şort giydikleri için 1500 euro para cezası alan Norveç kadın hentbol takımına destek geldi.

  • "İTİRAZ ETTİKLERİ İÇİN GURUR DUYUYORUM"

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Amerikalı şarkıcı, "Norveçli Kadın Plaj Hentbol Takımı’yla, formalarla ilgili çok cinsiyetçi kurallara itiraz ettikleri için gurur duyuyorum" dedi.

  • "Avrupa Hentbol Federasyonu asıl seksizm için ceza vermeli" diyen Pink, "Aferin hanımlar. Cezalarınızı memnuniyetle ödeyeceğim. Aynen böyle devam" ifadelerini kullandı.

    41 yaşındaki şarkıcının hem maddi hem de manevi desteğini alan takım, Instagram hesaplarından Pink'e, "Desteğiniz için çok teşekkür ederiz" diyerek karşılık verdi.

  • Ünlü şarkıcıya, tenis efsanesi Billie Jean King de katıldı. King, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Norveçli Kadın Plaj Hentbol Takımı bikini altı yerine şort giymek istediği için para cezasıyla karşı karşıya... Erkek takımı şort giyiyor. Kadın sporcuların cinselleştirilmesine son verilmeli!" ifadelerini kullandı.

     

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!