Cemiyet hayatının tanınan ve sevilen simalarından birisi olan Pınar Tezcan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında, 3. kızlarını kucağına alan Tezcan, önceki gün kızı Doğa ile birlikte alışverişteydi.

Anne-kız olarak alışverişteki tercihleri ise Doğa bebeğin ihtiyaçları doğrultusunda bebek mağazaları oldu.