Cemiyet hayatının tanınan siması Pınar Tezcan ve yakın arkadaşı başarılı oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İkili, beraber mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Daha sonra bir teknoloji mağazasına uğrayan iki yakın dost, burada bulunan yeni ürünler hakkında çalışanlardan bilgiler aldı.