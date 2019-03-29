"EN BÜYÜK HAYVAN HAKLARI SAVUNUCUSU BENİM"



Defile öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yonca Evcimik, “Cengiz her zaman güzel şeyler yapıyor ve beni heyecanlandırıyor. Geçmişte Cengiz’le çalıştık. Bir duruşu olan nadir yeteneklerden birisi…” diyerek Cengiz Abazoğlu’ndan övgüyle bahsetti. Omzuna astığı kürkle dikkat çeken Evcimik, kürkün gerçek olup olmadığının sorulması üzerine “Türkiye’deki en büyük hayvan hakları savunucusu benim. Sizce gerçek olmasına imkan var mı? Sürekli söylüyoruz. ‘Öldürmeyin ördürün’ diye sloganımız var” diyerek açıklama yaptı.