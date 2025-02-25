Pınar Sabancı, buz denizinde yüzdü
Pınar Sabancı, tatil için gittiği Baltık ülkelerinde eşsiz deneyimler yaşadı. Kutuplara yakın bir bölgede buzlu suda yüzmek, o deneyimlerden biri oldu
Giriş: 25.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:36
İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, arkadaşlarıyla Baltık ülkeleri turuna çıktı.
Pınar Sabancı, turistik buz kıran gemisiyle Kuzey Kutbu'na yakın bir bölgeye de gitti.
Pınar Sabancı, gemiden inerek buzların üzerinde koştu. Ardından da özel kıyafetle kendini buzlu sulara bıraktı.
Ormanda kar motosikletiyle gezmesi, Pınar Sabancı'nın unutamayacağı bir başka deneyim oldu.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ