Pınar Karşıyaka, uzun forvet James Webb III'ü transfer etti.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 30 yaşındaki ABD'li uzun forvet James Webb III'ü transfer etti.
Giriş: 11.07.2024 - 14:47 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:47
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 30 yaşındaki ABD'li uzun forvet James Webb III'ü transfer etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Son olarak Maccabi Tel Aviv takımında forma giyen James Webb III Pınar Karşıyaka’mızda!" ifadelerine yer verildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ