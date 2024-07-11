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        Haberler Spor Basketbol STBL Pınar Karşıyaka, uzun forvet James Webb'i transfer etti. - Basketbol Haberleri

        Pınar Karşıyaka, uzun forvet James Webb III'ü transfer etti.

        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 30 yaşındaki ABD'li uzun forvet James Webb III'ü transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:47 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:47
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        James Webb III, Pınar Karşıyaka'da
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        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 30 yaşındaki ABD'li uzun forvet James Webb III'ü transfer etti.

        Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Son olarak Maccabi Tel Aviv takımında forma giyen James Webb III Pınar Karşıyaka’mızda!" ifadelerine yer verildi.

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