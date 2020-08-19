Kulüpten yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonundan itibaren A takım forması giyen Alp Karahan ile yolların, oyuncunun talebiyle karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Alp Karahan'a hem alt yaş kategorilerinde hem de A takım düzeyinde kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Öte yandan, genç oyunculardan Berke Aygündüz'ün, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediye Basketbol'da mücadele edeceği de aktarıldı.