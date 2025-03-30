Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.659,48 %0,49
        DOLAR 37,9983 %0,10
        EURO 41,1480 %0,17
        GRAM ALTIN 3.768,01 %0,99
        FAİZ 46,25 %1,58
        GÜMÜŞ GRAM 41,70 %-0,76
        BITCOIN 82.989,00 %0,61
        GBP/TRY 49,1765 %-0,04
        EUR/USD 1,0828 %0,25
        BRENT 73,63 %-0,54
        ÇEYREK ALTIN 6.160,70 %0,99
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Pınar Et, 2024’te 439,5 Milyon TL yatırımla yüzde 5 büyüme kaydetti - İş-Yaşam Haberleri

        Pınar Et, 2024’te 439,5 Milyon TL yatırımla yüzde 5 büyüme kaydetti

        1983 yılında kurulan Pınar Et, 2024 yılında 34 bin 917 tonluk satış hacmiyle 8,1 milyar TL ciroya ulaştı, toplam 439,5 milyon TL yatırım yapıp yılı yüzde 5'lik bir büyümeyle tamamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 11:55 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        2024'te yüzde 5 büyüdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pınar Et, 2024’te 34 bin 917 tonluk satış hacmiyle 8,1 milyar TL ciro elde etti. Geçen sene toplam 439,5 milyon TL yatırım yapan Pınar Et, yıl sonu itibarıyla yüzde 5 büyüme elde etmiş oldu.

        2024 yılında Türkiye’de toplam işlenmiş et pazarı bir önceki yıla göre tonaj bazında %3,4 büyüdü. Pınar Et, toplam işlenmiş et pazarında yılı %19,1’lik tonaj payıyla da liderliğini devam ettirdi. Pınar Et’in 2024 yılında ürün grupları bazındaki satışları içerisindeki en büyük payı %58,7 ile yine şarküteri ürünleri aldı.

        Toplam 30 ülkeye ihracat yapan Pınar Et’in 2024 yılında güçlü olduğu KKTC, Irak ve Azerbaycan pazarlarındaki varlığını kuvvetlendirdiğini aktaran Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, bu üç pazarda elde ettikleri cironun toplam ihracat cirosunun yarısına ulaştığını söyledi. Hüseyin Demir, “İki sene önce penetre ettiğimiz Avrupa coğrafyasında varlığımızı devam ettirerek 2024 yılında 4,9 milyon Dolar ihracat geliri elde ettik. Elde ettiğimiz bu başarıda hindi etinden üretilen nitelikli şarküteri ürünleri ile dondurulmuş unlu ürünler grubunda yer alan börek çeşitleri büyük rol oynadı” dedi.

        2024 yılının “Değişim ve Dönüşüm Yılı” olduğunun altını çizen Hüseyin Demir, dijital dönüşüm kapsamında Proje Feniks’i hayata geçirdiklerini, kültürel dönüşüm adına da Yaşar İK Akademi Programı, Yaşar’a Adım Projesi ve Youth Class (Proje Asistanı) gibi pek çok çalışmayı başlattıklarını söyledi. Demir, “Ürün geliştirme ve inovasyon çalışmalarımız kapsamında 8 adedi e-ticaret kanalına yönelik olmak üzere 27 yeni ürünü satışa sunduk. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız aralıksız devam ettik, toplam elektrik tüketiminin %8‘ini GES projemizden karşılar hale geldik. Paketleme Makineleri Pano ve Bıçak Sistemleri Revizyonu, SAP S4/HANA Cloud Dönüşüm Projesi, Elektrik İkmal Ünitesi Pano Yenilenmesi ve Çiftilk Tesisi Yatırımları gibi başlıca konular için 439,4 milyon TL harcadık” diye sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Habertürk Anasayfa