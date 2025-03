Pınar Et, 2024’te 439,5 Milyon TL yatırımla yüzde 5 büyüme kaydetti - İş-Yaşam Haberleri

Pınar Et, 2024’te 34 bin 917 tonluk satış hacmiyle 8,1 milyar TL ciro elde etti. Geçen sene toplam 439,5 milyon TL yatırım yapan Pınar Et, yıl sonu itibarıyla yüzde 5 büyüme elde etmiş oldu.

2024 yılında Türkiye’de toplam işlenmiş et pazarı bir önceki yıla göre tonaj bazında %3,4 büyüdü. Pınar Et, toplam işlenmiş et pazarında yılı %19,1’lik tonaj payıyla da liderliğini devam ettirdi. Pınar Et’in 2024 yılında ürün grupları bazındaki satışları içerisindeki en büyük payı %58,7 ile yine şarküteri ürünleri aldı.

Toplam 30 ülkeye ihracat yapan Pınar Et’in 2024 yılında güçlü olduğu KKTC, Irak ve Azerbaycan pazarlarındaki varlığını kuvvetlendirdiğini aktaran Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, bu üç pazarda elde ettikleri cironun toplam ihracat cirosunun yarısına ulaştığını söyledi. Hüseyin Demir, “İki sene önce penetre ettiğimiz Avrupa coğrafyasında varlığımızı devam ettirerek 2024 yılında 4,9 milyon Dolar ihracat geliri elde ettik. Elde ettiğimiz bu başarıda hindi etinden üretilen nitelikli şarküteri ürünleri ile dondurulmuş unlu ürünler grubunda yer alan börek çeşitleri büyük rol oynadı” dedi.

2024 yılının “Değişim ve Dönüşüm Yılı” olduğunun altını çizen Hüseyin Demir, dijital dönüşüm kapsamında Proje Feniks’i hayata geçirdiklerini, kültürel dönüşüm adına da Yaşar İK Akademi Programı, Yaşar’a Adım Projesi ve Youth Class (Proje Asistanı) gibi pek çok çalışmayı başlattıklarını söyledi. Demir, “Ürün geliştirme ve inovasyon çalışmalarımız kapsamında 8 adedi e-ticaret kanalına yönelik olmak üzere 27 yeni ürünü satışa sunduk. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız aralıksız devam ettik, toplam elektrik tüketiminin %8‘ini GES projemizden karşılar hale geldik. Paketleme Makineleri Pano ve Bıçak Sistemleri Revizyonu, SAP S4/HANA Cloud Dönüşüm Projesi, Elektrik İkmal Ünitesi Pano Yenilenmesi ve Çiftilk Tesisi Yatırımları gibi başlıca konular için 439,4 milyon TL harcadık” diye sözlerini tamamladı.