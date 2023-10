'Pınar Erbaş ile Söz Sende', bugün saat 23.00'te Habertürk'te başlayacak

Pınar Erbaş, Habertürk Gazetesi'nin hafta sonu ekleri servisinde staj yapıyordu. Henüz öğrenciydi ama bundan fazlası olduğunu hissettiren bir hali vardı. Yaptığı röportajlarla daha önceden gazetecilik deneyimi olduğu algısı oluşturuyordu...

Takdir ettiğim en belirgin özelliklerinden biri de sabah 9, akşam 18 mesaisinin dışına taşan bir çalışma zihniyetine sahip olmasıydı. Servise; ilk o gelir, en son o çıkardı.

Hal böyle olunca kendini geliştirmesi uzun sürmedi. Günün sonunda SHOW TV Ana Haber Bülteni'nin sunucusu oldu. Haberleri; muhabirlik aşkı ve deneyimiyle sunmasının sonuçlarını alması da uzun sürmedi.

Şimdi de Habertürk'te adını taşıyan programla SHOW TV Ana Haber sunuculuğunun yanına yeni bir pencere açtı; 'Pınar Erbaş ile Söz Sende'...

Haberin güvenilir ismi Pınar Erbaş, gündeme dair, cesur ve samimi bir programla bundan böyle Habertürk ekranlarında da izleyicilerle buluşacak... 'Pınar Erbaş ile Söz Sende; pazar günleri, her hafta gündemde olan konuları ve gündem yaratan konukları ekrana taşıyacak. Pınar Erbaş, konuklarına; herkesin aklından geçenleri, merak edilenleri ve hiç konuşulmayanları soracak, hiçbir yerde duyulmamış, en samimi ve en net cevapları arayacak.

Bunu da; sanat, spor, müzik, dünyasının ünlü isimleri, bilim insanları, popüler kültürün fenomenleri ya da herkesin ilgisini çeken gündem olaylarının hiç tanımadığımız karakterleriyle yapacak.

'Pınar Erbaş ile Söz Sende'nin masasında bugünden itibaren her Pazar, saat 23.00’te Habertürk ekranlarında gündeme dair her konu konuşulacak...

Farklı konular ve cesur konuklarıyla 'Pınar Erbaş ile Söz Sende'nin ilk hafta konukları;

• Kızılcık Şerbeti dizisinin başarılı oyuncusu Feyza Civelek…

• İnternete yüklediği videolarla yıldızı parlayan Gökhan Ünver. Sosyal medya fenomeni mi yoksa komedyen mi?

• Türkiye’de astrolojinin önde gelen isimlerinden Öner Döşer’den 2024 tahminleri…

• Uzm. Psikolog Gökhan Çınar uyarıyor; aile içi iletişimsizlik çocukları nasıl etkiliyor?

• Z kuşağı şimdi de borsada! İş insanı Özlem Denizmen değerlendiriyor.

• Sadece şarkılarıyla değil, tarzıyla da çok konuşulan müzisyen Kalben…

Pınar Erbaş, Habertürk HT Stüdyo'da konuğum olarak ‘Pınar Erbaş ile Söz Sende’ ve kendisiyle ilgili sorularımı cevapladı.

• Konukların her iş dalından kişiler olacak değil mi?

11 senedir haber sunuyorum. Sen beni o kadar iyi tanıyorsun ki… Arkadaşlarım, eşim, dostum hep “Ne kadar samimisin. Hep güleçsin, eğlencelisin” gibi şeyler söylerler. Ben de hep, “Ekranda konuştuğumuz meseleleri şu an bu masada konuşsak ben yine ciddileşirim” derim. Ben orada rol yapmıyorum, konuştuğum ve anlattığım şeyler zaten buna müsait. Orada ben farklı biri olamam ki… Zaten psikolojiniz el vermez ama şimdi kariyerime ya da insanların belki bakış açısına şöyle bir etkisi olabilir. Program, belki beni daha tanımalarına vesile olur. Benden de bir şeyler belki katabilirim. Kariyerim açısından her zaman program yapmak çok önemli. Daha kendiniz olabildiğiniz alanlar oluyor. Çünkü ister istemez onun bir çerçevesi var ve olması da gerekiyor. Çok büyük bir ekiple çalışıyorsunuz ve aslında siz hep bir vesilesiniz. Sunuyorsunuz ama aslında “Aman hiçbir şeye zeval getirmeyeyim, aman bütün ekibin o gayreti o takdiri aynı şekilde ekrana geçsin” gibi bir isteğiniz ve çabanız oluyor. O da büyük bir sorumluluk. Şimdi sunacağım programdaysa belki daha kendimden bir şeyler katabilirim belki daha inisiyatif alabilirim. “Rezil olursam, ben rezil olurum” gibi bir durumla daha rahat edebileceğiniz belki daha rahat hissedebileceğiniz bir atmosfer oluyor. Bu da ister istemez insanların sizi daha çok tanımasını sağlıyor.

• Gerçekten başarıya ulaşmış insanların hayat hikâyeleri her zaman merak edilir…

Her hafta farklı konuklarımla çok farklı olacak. Farklı dallardan, farklı isimleri programda buluşturacağız. Gerçekten çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Her hafta buna dikkat ederek bu şekilde yol alacağız. Ünlüler de olacak, akademisyenler de…

"İŞİN SIRRI; NEREDE OLDUĞUNU BİLMEK VE ÇALIŞMAK"

• Gazete döneminde görüyordum, hep çalışıyordun...

Orada bir tane tip vardı… Sürekli bir şeyler yapıyor. Herkes çıkmış; ben orada duruyordum ama çok zevk alıyordum. Hâlâ da öyle…

• Bazı insanların ayakta durma, hayata tutunma nedeni çalışmaktır.

Çok haklısın… Bende de öyle. O yüzden artık iznim tek güne indi.

• Bir anekdot anlatayım; çok ünlü bir iş adamını bir gün kendisine ait alışveriş merkezinde gördüm. Orda çalışanları kontrol ediyordu. Çağırıp “Burası neden ıslak? Burası neden böyle?” diye soruyordu. Tanışıyorduk, gittim yanına, “Ağabey, şu yaşına kadar çok çalıştın, çok da paran var. Nedir bu çalışma aşkı?” dedim. “Yok, ben çalışmazsam ertesi gün ölürüm” dedi.

Motivasyonunu o şekilde sağlıyor. Bir de şu da oluyor tabii. Bu biraz hassas bir denge. Orada herkese karışıyor ya, o da ister istemez oluyordur. Onun oradaki elemanları toplayacak bir müdürü elbet de vardır ama ona bırakmıyor, kendisi yapıyor. O çok sıkıntılı bir durum. Onu bazen ben de kendimde hissediyorum ve hemen frenlemeye çalışıyorum. “Bunlar senin işin değil” ya da “İnsanların işine burnunu sokma be kızım” durumu oluyor ama duramıyor demek ki insan.

• Bence o aslında işine burnunu sokma durumu değil, yapılan işin mükemmel olma arzusu…

Ya da belki şöyle de olabilir; bazen bu konuda kendime çok kızıyorum ama bazen de diyorum ki “Mesleğe nasıl başladım? Kaset çözüp, onu yapıp bunu yapıp, her aşamasında en az 6 - 7 ay geçirdiğim için bana bu sektördeki herhangi bir iş, her ne yaparsam yapayım yabancı gelmiyor.” Dolayısıyla onun en başlangıç aşamasından en bitiş aşamasına kadar yolu da bildiği için o yoldaki her alana karışma hakkını insan sanki kendinde buluyor. Ben de duramıyorum. Bazen de “Acaba çok mu kontrolcüyüm” diyorum…

• Kaset deşifre etmekten ana haber bülteni sunuculuğuna ve adına yapılan bir programa. Bu başarının sırrı nedir?

Beni başarılı bulduğun için çok teşekkür ediyorum.

• Senin kariyerinin bütün gelişimini gördüğüm için biliyorum. Okuyucularımız, İzleyicilerimiz de bilsin...

Teşekkür ederim. “Stajyer olarak girdiğim yerde şu an ana haber sunuyorum ama bu şöyle bir şey; buraya geldiğimde - sen en büyük şahitsin - buraya girmedim, aslında yapıştım. Stajyerken kimse de “Gel” demiyordu, ben geliyordum. Staj dönemim bitiyordu, hiç önemli değil, ben devam ediyordum. “Aaa, bu geliyor bir şekilde”, Aaa, toplantıya da girdi. Hayırdır” derken hakikaten başından beri hangi sektörde çalışmak istediğimi hangi sektörde iyi olabileceğimi, bana uygun olan iş dallarının hangileri olabileceğini keşfetmiştim. Bence bu önemli. Gençlerimiz kendilerini tanıyıp, nerede başarılı olabileceklerini bilirlerse daha ön plana çıkabilir. Çalışmayı da seviyorum ya, üniversiteye kapak attığım gibi Habertürk’e hemen mail göndermiştim. Gazete henüz yeni kurulmuştu; “Merhaba, gazeteniz yeni kuruldu, bence yeni kurulan gazetedeki en büyük ihtiyaç stajyerdir” yazmıştım. Buraya girişim aynen bu şekildeydi.. Ondan sonra gayret göstere göstere devam ettim. Bilirsin bu sektörde başlarda işin maddiyatı çok azdır, çok geriden gelir. Böyle bir atmosferde motivasyonunuzu yerinde tutmak da zor ama yola devam etmek için o gayreti göstermek gerekiyor. İşin sırrı; galiba nerede olmak istediğini bilmek, çalışmak ve gerçekten çalışmak, çalışmak…