Eski oryantal şimdilerin şarkıcısı Pınar Eliçe katıldığı TV programında yaptığı samimi itiraflarıyla magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Estetik ioperasyon yaptıracağı sırada cilt kanseri olduğunu öğrenen Eliçe, kanserle mücadelesini ilk kez ekranlarda paylaştı. Peki, Pınar Eliçe kimdir? Pınar Eliçe kaç yaşında nereli? İşte merak eidlenler...
PINAR ELİÇE KİMDİR?
Pınar Eliçe 1972'de eski Yugoslavya'da dünyaya geldi. 1987 yılında O Bir Melekti, Son Gün Son Gece, Kuzgun ve Şeytan Sofrası gibi sinema ve dizi projelerinde yer aldı. 1997 yılında Duydun Mu, 2000 yılında Alabora ve 2008 yılında Olur mu Olur isimli albümleri ile müzik severler tarafından uzun süre takip edilmiştir.
Daha önce eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın kardeşi Çetin Çapan ile bir evlilik gerçekleştirmiş bu evliliği 2007 yılında son bulmuştur. Bu evliliğinden bir kızı birde oğlu vardır. Televizyon dünyasında uzun süre dansları ve şarkıları ile gündemde kaldı.
2018 yılında umre için kutsal topraklara giden ve tesettürlü fotoğraflarıyla gündeme gelen Pınar Eliçe şimdilerde şarkıcılık yapıyor.
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