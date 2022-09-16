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Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çifti: Evlenmeyi düşünmüyoruz! - Magazin haberleri

Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çifti: Evlenmeyi düşünmüyoruz!

Geçtiğimiz hafta birlikteliklerini ilan eden Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çifti, basın mensuplarının "evlilik" sorularını yanıtladı. Taze aşıklar, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" dedi

16.09.2022 - 08:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ünlü oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım hakkındaki aşk dedikoduları doğrulanmıştı. Çift, geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine el ele gelmişti.

  • "ÇOK KEYİF ALDIK"

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Aşıklar, bu kez Yılmaz Erdoğan’ın kalemi ve Demet Akbağ’ın performansını buluşturan "Aydınlık Evler"i izlemeye gitti.

    Gecenin sonunda gazetecilerle sohbet eden Yıldırım ile Deniz, "Demet Akbağ'ı izlemek muhteşemdi, çok keyif aldık" dedi.

  • "EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ!"

    Ardından gülerek, "Arkadaşlar siz bizim olduğumuz her yere gelecek misiniz?" diyen çifte, "evlilik" soruları yöneltildi.

    Konuyla alakalı konuşan taze aşıklar, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını yaptı. İkili, böylelikle şu an evlilik düşünceleri olmadığını ifade etmiş oldu.

  • "KEYFİMİZ ÇOK YERİNDE"

    Daha önce Melike Şahin'in konserinde heyecanlı oldukları görülen çiftten Yıldırım, "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…" açıklamasını yaparken, Pınar Deniz ise, "Her şey güzel gidiyor" demişti.

  • İLK PAYLAŞIM

    Ardından aşklarını sosyal medyaya taşıyan ikiliden Yıldırım, sevgilisiyle birlikte verdiği bu pozu, "Çok..." notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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