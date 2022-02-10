"Aşk 101", "Vatanım Sensin", ve "İnsanlar İkiye Ayrılır" gibi projelerde rol alan Pınar Deniz, yaklaşık 7 aydır kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

Yollarını ayıran ikili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından da takipten çıktı. Deniz ile Kirazcı, henüz konuyla alakalı açıklama yapmadı.