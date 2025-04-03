Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlunun adı belli oldu
Geçtiğimiz günlerde ilk çocuklarını kucaklarına alan oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğullarının ismi belli oldu
Giriş: 03.04.2025 - 09:55 Güncelleme: 03.04.2025 - 09:55
17 Eylül 2024'te İtalya'da evlenen oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde bebeklerine kavuşarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Erkek bebekleri olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın çocuklarının ismi belli oldu.
DEDESİNİN ADINI TAŞIYACAK
Bebeğin ismi, 'Fikret Hakan' oldu. Hakan, Kaan Yıldırım'ın babasının adı.
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