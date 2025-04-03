Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlunun adı belli oldu - Magazin haberleri

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın oğlunun adı belli oldu - Magazin haberleri

17 Eylül 2024'te İtalya'da evlenen oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde bebeklerine kavuşarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

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Erkek bebekleri olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın çocuklarının ismi belli oldu.

DEDESİNİN ADINI TAŞIYACAK

Bebeğin ismi, 'Fikret Hakan' oldu. Hakan, Kaan Yıldırım'ın babasının adı.