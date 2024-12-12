Pınar Deniz'in annelik heyecanı büyüyor
Eşi Kaan Yıldırım ile ilk çocuklarını bekleyen Pınar Deniz'den yeni hamilelik pozu geldi
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Eylül ayında kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile İtalya'da nikâh masasına oturan Pınar Deniz, ilk kez anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor.
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Erkek bebek bekleyen Pınar Deniz'den yeni hamilelik fotoğrafı geldi.
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Ablası Huri Deniz ile ayna karşısında göbeklerini karşılaştıran ünlü oyuncu, abla - kardeş fotoğrafını "Göbüş var, göbüş var..." notuyla yayımladı.
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"KAAN DAHA ÇOK AŞERİYOR" DEMİŞTİ
Öte yandan daha önce hamilelik süreci hakkında açıklamada bulunan Pınar Deniz; "Biraz bulantılı geçti üç ay. Bence Kaan daha çok aşeriyor. Bazı yiyecekleri görememe ve kokularını tahammül edememe oldu. Şu an her şey yolunda" ifadelerini kullamıştı.