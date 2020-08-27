VATAN ŞAŞMAZ HAKKINDA



Vatan Şaşmaz gençlik yıllarında fotomodellik yapmıştır. Ayrıca bazı reklamlarda ve kliplerde rol almıştır. Yıllarca Melike Öcalan ile birlikte sabah programları sunmuştur.



Daha sonra yine Özel Hat isimli bir magazin programının sunuculuğunu üstlenmiştir.



Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştır.



2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prens'e Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynamıştır.