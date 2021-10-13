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Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı'ya destek! Nihal Yalçın'a ödül vermişti - Magazin haberleri

Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı'ya destek!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Altın Portakal Film Festivali'nde ödül verdiği Nihal Yalçın ile yaşadığı polemik nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı'ya destek çıktı

13.10.2021 - 07:18 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Pınar Altuğ, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen polemik hakkında konuştu.

  • "TAMER SAYGILI BİR ADAM"

    Altuğ, ödül törenlerinde önce ödülün alınması gerektiğini, konuşmanın çok kısa yapılmasının esas olduğunu ifade edip, eski rol arkadaşı Karadağlı'nın kadınlara saygılı ve zarif bir adam olduğunu söyledi.

  • "OSCAR'DA 45 SANİYEDEN FAZLA KONUŞAMAZSINIZ"

    Konunun cinsiyetçi bakış açısıyla değerlendirilmesini üzüntüyle karşıladığını söyleyen Pınar Altuğ, "Bana çok saçma geliyor. Şöyle bir gerçek var, ödül törenlerinde çok insan ödül alır. Sırası gelen çıkar ödülünü teslim alır, ardından ödülle teşekkür konuşması yapar. Bu insana güç katar, ödülü göstere göstere konuşursunuz. Konuşmanızı yapar inersiniz, bunun da belli süresi olmalıdır. Sizden öncekiler ve sonrakiler de vardır. Oscar'da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız mesela." ifadelerini kullandı.

  • 'BİRAZ KISA TUTAR MISINIZ?' DİYE RİCADA BULUNURUM

    Ödül törenlerinde genelde sunucu olduğunu ifade eden Altuğ, her ödül almaya çıkana 'Biraz kısa tutar mısınız?' diye ricada bulunduğunu da belirtti.

    Ünlü oyuncu, olaydan sonra Tamer Karadağlı ile telefonda konuştuklarını söylerken, konunun cinsiyetçiliğe dayandırılmasına ise tepki gösterdi.

  • "ÖDÜL TÖRENLERİ SOHBET YERİ DEĞİL"

    Uzun yıllar 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Karadağlı ile rol alan Altuğ, "Törenler ağzınıza geleni söylediğiniz bir yer değildir. O tören içindekilerinizi dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yer değildir. Sen konuşurken arkadaki kişi beklemek durumunda da değildir. Bu durum niye cinsiyetçiliğe varıyor onu bilmiyorum. Tamer'le iki gündür konuşuyoruz, gülüyoruz yani. Siz böyle arkada direk gibi beklemek ister misiniz? Ödülü takdim edecek kişi senin konuşmanı beklemeden sahneden inebilir. Ödül verirken 'Sus mu diyorsunuz?' gibi bir tavır yakışıksız. Kim kime saygısızlık yaptı o beni ilgilendirmiyor. Cinsiyetçi bir yaklaşım olarak görmeyi manasız buluyorum. Ben orada terbiyesizlik görmedim. Ben arkadaşımın saygısız ve terbiyesiz biri olmadığını biliyorum. Aksine kadınlara çok zarif bir adamdır, bunu da Tamer Karadağlı, 19 yıllık partneri olarak söylüyorum." dedi.

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