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Instagram'ı aktif kullanan Pınar Altuğ, "27 Ocak 1999 sensiz 21 yıl..." diyerek şu ifadeleri kullandı:

Canım annem... Özlemini her geçen gün hiç eksilmeden hissediyorum. Hele kendim anne olduktan sonra seni daha iyi anlıyor ve daha çok özlüyorum. 27 Ocak 1999 sensiz 21 yıl...