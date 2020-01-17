Altuğ yayınladıüı karelere, “Bugün Çocuklar Duymasın’ın 18'inci doğum günü. 16 Ocak 2002’de yayınlanmıştı ilk bölümümüz. İlk günden itibaren hep koşarak, ilk günkü heyecanı hiç kaybetmeden çalıştığım bir işti. Kamera önü ve arkası bütün çalışma arkadaşlarım iyi ki yollarımız kesişmiş, aramızdan ayrılan canlarımız... Mekanınız cennet olsun” notunu düştü.