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Haberler Dünya Uçuş sırasında uyuyakaldı, savaş uçakları alarma geçti! - Güncel Haberler

Kaptan ve yardımcı pilot uçuş sırasında uyuyakaldı, savaş uçakları alarma geçti! Pilotların işine son verildi

ITA Havayolları’na ait yolcu uçağının kaptan ve yardımcı pilotu, Fransa üzerindeki uçuş gerçekleştirdikleri sırada uyuyakaldı. Savaş uçaklarının alarm durumuna geçtiği olayda, gerçeğin anlaşılması ile pilotların işine son verildi.

03.06.2022 - 13:04 | Güncelleme: ABONE OL
Uçuş sırasında uyuyakaldı, savaş uçakları alarma geçti! - Güncel Haberler
Uçuş sırasında uyuyakaldı, savaş uçakları alarma geçti!
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İHA

İtalya'ya ait ITA Havayolları’na ait yolcu uçağının kaptan ve yardımcı pilotunun sefer sırasında aynı anda uyuması ortalığı karıştırdı.

ITA Havayollarına ait New York-Roma seferini gerçekleştiren pilotların, yolcu uçağının Fransa'nın Marsilya kenti üzerindeki uçuşu sırasında uyuyakaldığı ve tüm çağrılara rağmen pilotlara ulaşılamadığı ortaya çıktı.

Marsilya'da uçakla bağlantı kurulamamasının ardından yolcu uçağının kaçırılmış olabileceği ile yetkililer harekete geçti. Dakikalar sonra pilotlarla iletişime geçilse de yaşanan olay krize neden oldu. Kaptan pilot, telsizde tek bir arıza yaşandığını iddia ederken, havayolu tarafından yapılan açıklamada kokpitte horlama seslerinin duyulduğu kaydedildi.

Kaptanın iddiasının ardından başlatılan teknik inceleme sonucu telsizde herhangi bir arıza bulunamadı. 1 Mayıs’ta yaşanan olayın ardından kaptan pilotların işine son verildi.

SAVAŞ UÇAKLARI ALARMA GEÇTİ

Yolcu uçağı Marsilya üzerindeyken uçakla bağlantı kurulamaması üzerine yetkililer, çeşitli senaryolar üzerinde yoğunlaşarak Fransız ve İtalyan yetkililer ile iletişime geçti. İki savaş uçağının hazırlanması kararı verilirken, pilotlara bir kez daha ulaşılmaya çalışıldı. Savaş uçaklarının kalkışa hazırlandığı sırada pilotlarla yeniden iletişim kuruldu. Panik içinde geçen dakikaların ardından alarm durumu sonlandırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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