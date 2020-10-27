Pilavcının aşkı çekiliyor

Bülent Terzioğlu'nun yönettiği, Hande Katipoğlu, Ferit Aktuğ, Ayhan Taş, Yıldız Asyalı, Tayfun Sav, Levent Sülün ve Ebrar Demirbilek'in başrollerini paylaştığı 'Pilavüstü Aşk' adlı sinema filminin çekimlerine başlandı

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Kamuran Süner'in senaristliğini, Bülent Terzioğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği CineMutfak projesi olan 'Pilavüstü Aşk' adlı sinema filminin çekimlerine Antalya'da başlandı. Film, ünlü bir restoran zincirinin tek varisi olan 'Elvan Kaşıkçızade' ile pilavıyla İstanbul gece tayfası ve taksiciler arasında meşhur olan seyyar pilavcı 'Rıdvan Merinos'un aynı ortak amaç için yollarının kesişmesi sonucu başlarından geçen olayları anlatıyor.

Hande Katipoğlu, Ferit Aktuğ, Ayhan Taş, Yıldız Asyalı, Tayfun Sav, Levent Sülün ve Ebrar Demirbilek'in başrollerini paylaştığı 'Pilavüstü Aşk', gösterime 2021'de girecek.