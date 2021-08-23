Romantik komedi türündeki yapım Pilav Üstü Aşk bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İşte Pilav Üstü Aşk oyuncuları ve konusu...

PİLAV ÜSTÜ AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Elvan Kaşıkçızade, ünlü bir restoran zincirinin tek varisidir. Rıdvan Merinos ise yaptığı pilavla İstanbul gece tayfasının ve taksicilerin vazgeçilmezidir. Elvan ve Rıdvan'ın yolu aynı amaç doğrultusunda kesişir ve ikili kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.

PİLAV ÜSTÜ AŞK FİLMİ OYUNCULARI

Hande Katipoğlu

Ferit Aktuğ

Ayhan Taş

Yıldız Asyalı

Tayfun Sav

Levent Sülün

Ebrar Demirbilek