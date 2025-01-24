Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        51
        Fenerbahçe
        FB
        45
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        37
        Göztepe
        GÖZ
        34
        ikas Eyüpspor
        EYP
        33
        Beşiktaş
        BJK
        31
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Trabzonspor
        TS
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Pierre Sage: Rekabet gücü çok yüksekti! - Futbol Haberleri

        Pierre Sage: Rekabet gücü çok yüksekti!

        Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Fenerbahçe maçında performanslarının iyi olduğunu belirterek, "Rekabet gücü yüksekti" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 00:14 Güncelleme: 24.01.2025 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Rekabet gücü çok yüksekti!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fransa ekibi Lyon, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendiren Sage, "İyi bir oyun ortaya kondu. Performansımız iyiydi. Rekabet gücü yüksekti. Tıpkı rakibimizin olduğu gibi. Her zaman oynadığımız gibi oynadık. Bir değişiklik yoktu. Daha hücum ataklı oynamayı gözettik. Toulouse’a göre daha dikkatli rakip vardı. Ona uygun bir oyun oynandı" dedi.

        Lacazette ile ilgili gelen soruya Fransız teknik adam, "Oldukça uyumlu bir futbolcu. Diğer futbolcular tarafından destekleniyor. İyi bir oyunu var" yanıtını verdi.

        REKLAM

        "ÇOK FAZLA KART MÜCADELEDEN DOLAYI OLDU"

        Mücadelede fazla sarı kart görmeleri ve oyuncuların sakin kalmaları gerektiğiyle ilgili soruya Pierre Sage şöyle konuştu:

        “Oldukça profesyonel futbolcular vardı. Pozitifti. Buna bağlı olarak ben de elimden geldiği kadar maçı yönetmeye çalıştım. Birkaç fırsat yakaladık ve değerlendirme çalıştık. Çok fazla kart görüldü. Bu mücadeleden dolayı oldu. Ebette kolay değildir. Bu Fransız futbolunun bir gösterisidir."

        Pierre Sage, takım içi dengeyle ilgili ise, "Kendimize güven vardı. Daha fazla çalışıldı. İyi yönden bakmak lazım" dedi.

        Müsabakanın ilk yarısında Kumbedi'nin Sebastian Szymanski'ye yaptığı faul ile ilgili ise Sage, "Kasten yapılmış bir durum olduğunu düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

        Beşiktaş'a karşı alınan yenilginin hatırlatılması üzerine Sage, "Bunu ortaya koyarken elbette kazanmayı düşündük fakat elimizden geleni yaptık. Tıpkı bu maçta olduğu gibi" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Trump Kennedy suikastiyle ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
        Trump Kennedy suikastiyle ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Birleşik Krallık Donanması Rus casus gemisini tespit etti
        Birleşik Krallık Donanması Rus casus gemisini tespit etti
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Acil durum uzmanı anlattı
        Acil durum uzmanı anlattı
        "2 kırmızı kart verilmedi"
        "2 kırmızı kart verilmedi"
        Kadıköy'de gol sesi çıkmadı!
        Kadıköy'de gol sesi çıkmadı!
        Trump: Petrol fiyatlarını düşürün
        Trump: Petrol fiyatlarını düşürün
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Tartışılan sponsorluk için takipsizlik kararı kaldırıldı!
        Tartışılan sponsorluk için takipsizlik kararı kaldırıldı!
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Habertürk Anasayfa