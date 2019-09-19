Picasso'nun eserleri İzmir'de

19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sergi öncesi Arkas Sanat Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, böylesine önemli bir etkinliğin kentte düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
AA'nın haberine göre çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Soyer, "Akdeniz ülkelerinin temsilcilerinin yer aldığı Picasso-Méditerranée Projesi'nin kapanış için İzmir'i tercih etmesi bizim açımızdan son derece anlamlı. Binlerce yıllık bir sanat şehri İzmir. Büyükşehir Belediyesi'nin temel stratejilerinden biri bu tarihsel kimliğinden referans alarak İzmir'i yeniden kültür ve sanat üretim merkezi haline getirmektir" diye konuştu.
Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter da İzmir'in bir kültür ve sanat şehri olduğunu vurgulayarak, Picasso'nun eserlerinin burada sanatseverlerle buluşmasının büyük anlam taşıdığını kaydetti.
Paris Picasso Müzesi Müdürü Laurent Le Bon da Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.
Konuşmaların ardından katılımcılar Picasso'nun eserlerinin bulunduğu sergiyi gezdi.
"PICASSO & GÖRSEL SANATI"
Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki önemli kurumların yer aldığı "Picasso-Méditerranée Projesi" kapsamında düzenlenen sergiler serisinin Türkiye bölümü 18 Eylül'de Arkas Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
Organizasyonun kapanış sergisi olma özelliği de taşıyan "Picasso & Gösteri Sanatı" isimli sergide, Picasso'nun gösteri dünyasını konu aldığı birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler, heykeller ve yaşamına dair fotoğraflar aracılığıyla gösteri sanatlarının Picasso'nun sanatına olan etkisi mercek altına alınıyor.
Picasso'nun sahne sanatlarına yönelik çalışmalarını kapsayan, küratöryel bir kurguyla oluşturulan sergide, ünlü ressamın sanat yaşamını etkileyen gösteri dünyasının kapıları da aralanmış oluyor.
Paris Picasso Müzesi, Fondation Julio Gonzalez, Opera Garnier ve Brüksel'de yer alan Kontaxopoulos-Prokopchuk Koleksiyonu'ndan 83 eserin olduğu sergide, sanatçının yazarlar, şairler ve müzisyenler gibi pek çok sanatçıyla sürdürdüğü yakın bağları belgeleyen fotoğraflar da yer alıyor.
Sergi, 05 Ocak 2020'a kadar Arkas Sanat Merkezi'nde gezilebilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!