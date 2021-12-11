Pfizer'dan 4. doz aşı duyurusu!

HABERTURK.COM

BioNTech-Pfizer'den Omicron varyantına karşı aşılamayla ilgili açıklama geldi. ABD'li ilaç firması Pfizer'in CEO’su Albert Bourla, Omicron varyantı nedeniyle dördüncü Covid-19 aşı dozlarına beklenenden daha erken ihtiyaç duyulabileceğini duyurdu.

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ise ikinci doz ve üçüncü doz arasının üç aya inmesinde fayda olduğunu söyledi.

"HERKESE HATIRLATMA DOZU YAPILMASI BÜYÜK BİR ÖNEM TAŞIYOR"

Hatırlatma dozunun, tüm yaş gruplarında bağışıklık seviyesini ve Covid-19'a karşı korunmayı önemli ölçüde artırdığını belirten Prof. Dr. Şahin, "Özellikle Omicron gibi yeni varyantların ortaya çıktığı mevcut durumda herkese hatırlatma dozu aşısı yapılması büyük bir önem taşıyor" dedi.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de, 16-17 yaş grubu için BioNTech-Pfizer aşısının hatırlatma dozuna acil onay verdiğini duyurdu.