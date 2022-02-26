Miraç gecesi Hz. Muhammed'in göğe yükselip öte alemleri gördüğü gece olarak oldukça büyük bir öneme sahiptir. İslam kültüründe ibadetle ve duayla geçirilen Miraç Kandili gecesi Peygamber efendimizin okuduğu dualar ve ibadetleri her zaman en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte Peygamberi efendimizin Miraç Kandili duası

PEYGAMBERİMİZİN MİRAÇ KANDİLİ GECESİ DUASI NEDİR?

Miraç gecesinde özellikle okunacak bir dua belirtilmemiş olup yürekten yapılacak her duanın ve salavatın sevabının büyük olduğu düşünülür. Bununla beraber 9. Yüzyılda yaşayan Fars hadis bilgini Tirmizi'nin aktardığına göre, Ebû Ümâme (r.a) şöyle söyledi: Efendimiz (SAV), birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine:

– Yâ Resûlallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik, dedik. O zaman Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:

– “O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:

Türkçesi: "Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente’l–müsteân, ve aleyke’l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh"

Anlamı: "Allahım! Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir." (Tirmizî, Daavât 89)