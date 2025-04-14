Yerli lastik üreticisi Petlas, yeni yüksek performans yaz lastiği Prestige Sport’u tanıttı.

Yapılan açıklamaya göre, geliştirme çalışmaları 3 yıl süren Prestige Sport, Petlas'ın daha önce yer almadığı 'premium' lastik segmentinde markayı temsil edecek.

REKLAM advertisement1

Petlas'ın yeni lastiğinin lansmanı, şirketin Kırşehir fabrikasında düzenlendi.

Burada gerçekleşen lansmanda konuşan Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, "Binek araçlardan kamyonlara, otobüslerden yarış araçlarına, iş makinelerinden uçak lastiklerine kadar neredeyse tüm araç çeşitleri için 300 farklı desen ve 3 bin 500 farklı ebatta lastik üretiyoruz. Yüksek performans lastiği olarak geliştirdiğimiz yeni ürümüz Prestige Sport’un ıslak zemindeki fren performansı, yol tutuşu ve konfor seviyesi gibi özellikleri ile rekabette fark yaratacağını düşünüyoruz" dedi.

Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu.

REKLAM

Petlas'ın hali hazırda binek araç grubunda herhangi bir orijinal ürün üreticisi (OEM) ile işbirliği bulunmuyor.

Bu konuda hazırlıklar yaptıklarını da anlatan Hakan Yalnız, "Traktör, kamyon ve diğer gruplarda OEM'ler ile biklikte çalışıyoruz. Yeni lastiğimiz ile birlikte artık otomobil grubunda da OEM'e girme vaktimiz geldi" diye konuştu.

CİRONUN YÜZDE 44'Ü İHRACAT Hakan Yalnız, sürdürülebilir büyümeye odaklandıklarını da kaydederek, binek grubunda bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 5.4 büyüme kaydettiklerini bildirdi. Yalnız, "Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda toplam 7 milyon 400 bin adede ulaştık. Adet bazında yüzde 25’e yaklaşan pazar payımız bulunuyor. İhracatta her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz. Almanya, Romanya, Hollanda, Mısır, Fas ve Amerika başlıca ihracat yaptığımız ülkeler. 2025’te daha önce Asya ve Afrika’da hiç satış yapmadığımız Moğolistan, Myanmar, Gabon, Zambia, Botswana gibi ülkelere giriş yapmak istiyoruz. Ciromuzun yüzde 44’ünü ihracattan sağlıyoruz" şeklinde konuştu. REKLAM Petlas'ın diğer markalar ile birlikte toplam üretim adedinin ise yıllık 10 milyonu bulduğunu da belirtelim. YENİ FABRİKA İÇİN 860 MİLYON DOLARU YATIRIM YAPACAK Kırşehir'deki fabrika ziyaretimizde, şirketin yeni bir tesis inşa etmeyi planladığını da öğrendik. 2030 yılında mevcut fabrikanın yanıbaşında faaliyete geçecek yeni tesis için 860 milyon dolar yatırım yapılacak. Kurulacak yeni tesisin yıllık üretim kapasitesi ise yapılan açıklamaya göre 10 milyon adet olacak.

'SEKTÖR 2024'Ü REKORLA KAPATTI' Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, Kırşehir'deki lansmanda lastik sektöründeki gelişmeleri de değerlendirdi. .png Yalnız, "Küresel ölçekte lastik sektörü bir önceki yıla göre yüzde 3.5 artışla 2.5 milyar adede ulaştı. Bu sayının yaklaşık 2.2 milyar adedi yenileme pazarından geliyor. Ülkemizde ise yaklaşık 23 milyon adetlik binek ve ticari lastik satışıyla otomobil pazarına benzer şekilde rekor kırıldı. Özetle, hem otomotiv hem de lastik sektörü 2024 yılını rekorlarla kapattı" ifadelerini kullandı.