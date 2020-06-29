İşte yapılan bazı yorumlar:



* Ben kadını ilk kez görüyor olabilirim.



* Petek Dinçöz olamaz bu, kayıp kardeşi falandır bence.



* Petek estetikçöz.



* Şaka yapıyordur belki başka birini göstererek.



* Sen kendine naptın ya!



* Yazık ya... Eskiden en güzel bulduğum sanatçıydı...



* Bambaşka bir insana dönüşmüş.