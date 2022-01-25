Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal takımdaki forvetlerin durumdan memnun değil. Tecrübeli teknik adam yönetimden bir hücum oyuncusu istedi.

Kartal, ''Geçmişte bu takımda Kezman, Niang, Sow ve Webo gibi isimler vardı. Şu an bu seviyede oyuncu yok. Atak sonuçlandırmada sorunlar yaşıyoruz. Bize üst düzey bir forvet lazım'' dedi.

Fenerbahçe yönetimi İspanya, İtalya ve İngiltere'de golcü arıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın istediği özelliklere sahip bir golcü alınacak.

PESIC İÇİN HURMA'DAN AÇIKLAMA

Bu arada Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesiç'i istediği iddia edilmişti.

Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, sarı lacivertli takımdan teklif gelmediğini söyledi.

Hurma Sırp forveti satmayı düşünmediklerini sözlerine ekledi. Süper lig'de 21 maçta attığı 12 golle zirvede olan Pesiç, İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin teklifini kabul etmemişti.