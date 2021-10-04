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O anlar kamerada! Maganda damat dehşet saçtı!

İstanbul'da gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, çevredeki vatandaşlara aldırmadan havaya ateş açtı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken maganda damadın havaya ateş açtığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

04.10.2021 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
MAGANDA DAMAT! Son dakika: Havaya ateş açarak gelin çıkardılar - VİDEO HABER
O anlar kamerada! Maganda damat dehşet saçtı!
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İHA

İstanbul Esenyurt'taki İstiklal Mahallesi'nde dün, insanları şoke eden bir olay meydana geldi. Gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, gelini arabadan indirdiği esnada belinden tabancasını çıkartarak havaya ateş açtı.

DAMAT EĞLENMEYE DEVAM ETTİ

İHA'da yer alan habere göre çevredeki vatandaşlara aldırmayan damat, sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi eğlencesinde devam etti.

OLAY CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Mahalle sakinlerinin pencerelere çıktığı olayda şans eseri kimse yaralanmazken maganda damadın havaya ateş açtığı o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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