Peş peşe depremler... Son dakika deprem haberleri: Deprem mi oldu, nerede? 21 Şubat AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 21 Şubat Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi meydana gelen depremlerin ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini anlık olarak paylaşıyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son dakika deprem listesi haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 21 ŞUBAT 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 21 ŞUBAT 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.02.21 08:21:15 38.5047 26.8465 8.4 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.21 07:48:35 36.9672 27.3113 10.2 -.- 2.4 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel

2022.02.21 06:54:02 40.7030 31.5163 9.0 -.- 2.8 -.- GOLKOY-(BOLU) İlksel

2022.02.21 06:30:09 37.2195 36.0967 3.8 -.- 2.0 -.- ORHANIYE-(OSMANIYE) İlksel

2022.02.21 04:59:13 40.7337 27.4030 11.2 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.02.21 04:50:02 37.8453 27.0028 16.7 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.21 04:47:35 37.5602 29.5533 8.6 -.- 1.9 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2022.02.21 04:35:38 39.1683 40.2430 28.1 -.- 1.2 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2022.02.21 04:34:29 39.0952 40.0882 8.7 -.- 1.9 -.- ALABAL-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2022.02.21 04:23:45 37.6807 30.4877 5.0 -.- 1.8 -.- YESILBASKOY-AGLASUN (BURDUR) İlksel

2022.02.21 04:14:58 40.7362 27.3932 12.2 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.02.21 04:12:34 40.7282 27.3950 13.6 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.02.21 02:26:01 37.8068 26.8997 12.1 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.21 02:22:29 40.7100 27.4030 11.9 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.02.21 02:12:48 37.2680 29.8828 10.2 -.- 1.7 -.- HASANPASA-TEFENNI (BURDUR) İlksel

2022.02.21 01:45:38 40.7322 27.3968 14.9 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.02.21 01:34:36 40.7168 27.4698 2.9 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.02.21 01:33:37 40.7355 27.4085 11.1 -.- 3.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.02.21 01:30:03 37.9123 29.2600 13.7 -.- 1.5 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel

2022.02.21 00:00:34 40.7340 27.3933 14.8 -.- 1.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel