"Pes" dedirten olay! Tam 14 kilo! Bal kabağından çıktı!
Hakkari'de, durdurulan minibüste, 7 adet bal kabağı içerisine gizlenmiş 14 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 03.11.2023 - 09:32 Güncelleme: 03.11.2023 - 09:38
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçe merkezi girişindeki uygulama noktasında durdurdukları minibüste arama yaptı.
BAL KABAĞININ İÇİNDEN ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre yapılan aramada, 7 adet bal kabağı içerisine gizlenmiş şekilde 14 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Uyuşturucuyla ilgili sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.