"Pes" dedirten olay! Sürpriz yumurtayla uyuşturucu sevkiyatı!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

AA'da yer alan habere göre ekipler, Karatay ilçesindeki bir kargo şirketi aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, kargo şirketine düzenlediği operasyonda, bir kutunun içine konulmuş sürpriz yumurtada 59 gram metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.