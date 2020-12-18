Öğrenci yurdunu kumarhane yaptılar!

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Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Söğütlü mahallesinde insanı şoke eden bir olay yaşandı. Trabzon Üniversitesi Kampüsü'nün yakınındaki bir öğrenci yurdunun pandemi sürecinde kapalı olması gerekirken çok sayıda kişinin girip çıktığı ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.

YATAKHANEYİ OYUN SALONU YAPTILAR

Düzenlenen baskında öğrenci yurdundaki yatakhanelerin oyun salonuna çevrilerek masa ve sandalye konulduğu gözlendi.

BİR RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Öğrenci yurduna kumar oynayan 53 kişiye, 166 bin 950 TL idari para cezası verilirken, olay yerinde bir ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek de ele geçirildi.

EMNİYET YETKİLİLERİ UYARIDA BULUNDU

Emniyet Müdürlüğü oyun masasındaki fotoğrafları ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü paylaşımı, "Kendini koru, kentini kurtar" sloganıyla yaptı.