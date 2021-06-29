Kurşun yağdırdığı eşine mahkemede ilan-ı aşk!

İstanbul Zeytinburnu'nda silahla vurularak yaralanan ve kanıyla kendisini vuran kişiyi yazan Nurtaç Canan'ın eşi Ragıp Canan’ın yargılamasına devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki Nurtaç Canan ile oğlu Furkan ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ragıp Canan duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri aracılığıyla bağlandı.
İHA'da yer alan habere göre mahkeme heyetini selamlayarak söze başlayan Ragıp Canan, “Sayın eşime en derin sevgilerimi sunuyorum. Hata benim, bütün suç benim. Eşimle her hafta telefonla konuşuyoruz. Biliyorum onun bana kalbi kırılmış, ona hak da veriyorum. Benim gayem eşimi sadece korkutmaktı. İşyerimize ait pos cihazını almakla tehdit ettiği ve benden habersiz bilet aldığı için bir anlık öfkeyle bunu yaptım.
Zaten eşimin bacağında kanı görünce hemen oğlumu aradım. Ambulans ve oğlum eve girebilsin diye kapıyı açık bıraktım. Öldürme niyetim yoktu. Eşim şikayetinden vazgeçse de geçmese de ben onu seviyorum ve saygı duyuyorum. Biz düşman değiliz. Kolay mı birbirimize bir ömür vermişiz. Ortak bir fidanımız var. Eşim benim kıymetlimdir. Bir anlık aptallıktı. Ben eşimi çok seviyorum.
Bilerek, isteyerek yapmadım. Ben eşime kendimi affettirmek, gönlünü almak istiyorum. Bunun için de sizden yardım istiyorum. Terör örgütüne bağlı birisi karşınıza geçip, pişmanım deyince pişmanlıktan yararlanıp affediyorsunuz. Ben de eşini çok seven biri olarak pişmanım diyorum. Benim pişmanlığım sonsuz ve vicdan azabına dönüşen bir pişmanlıktır.
Eşim benim başımın tacı. Ben de çok mağdurum. Hepimiz bir tarafa düştük. Esnafım ve işyerim kapalı. 13 aydır içerideyim. Tahliyemi istiyorum” dedi.
Cumhuriyet savcısı, “Mağdurun Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan raporu beklensin, varsa diğer eksiklikler giderilsin” diyerek sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ragıp Canan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, Nurtaç Canan'ın vurulmasına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen raporun gelmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için mahkemeyi erteledi.
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