"Kargo bizden" dediler! Akılalmaz dolandırıcılık!

İHA

Gaziantep’te, aralarında bir kadının da bulunduğu 11 şüpheli, sosyal medya siteleri üzerinden kurdukları sahte hesaplarla ‘ucuz oto parçası’ ilanları paylaşarak, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 82 vatandaşı dolandırdı.

"PARAYI GÖNDER KARGO BİZDEN"

İHA'da yer alan habere göre tuzaklarına düşürdükleri mağdurlara ‘kargo bizden’ diyerek güven veren şüpheliler, kendilerine yapılan havalenin ardından kayıplara karıştı.

Bekledikleri kargo gelmeyen mağdurlar iletişime geçtikleri numaraları aradıklarında ise dolandırıldıklarını fark etti.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

41 ilde 82 kişiyi aynı yöntemle dolandıran 11 şüpheli, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından iki aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.