Eşini boğarak öldürmüştü! Akılalmaz istek!

AA

İstanbul Bahçelievler'deki evlerinde, 10 yıllık karısı Fatiha Mazouzi'yi boğarak öldüren Cezayirli Hıchem Rached, Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık Rached, Cezayir vatandaşı olduğunu, 22 Aralık 2019'daki olaydan bir yıl önce Türkiye'ye yerleştiklerini belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

"NASIL ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"

"Olaydan önce aramızda tartışma oldu ve kavga ettik. O sırada ben aşırı derecede sinirlendim. Cinnet geçirme seviyesine kadar geldim. Bir anda bütün dünya karardı ve aklım gitti. Bilincimi kaybettim. Tartıştıktan sonra elimde mavi bir kemer vardı. Kendimi bileklerimi kesilmiş bir vaziyette gördüm. Onu bile nasıl yaptım hatırlamıyorum. Nasıl öldürdüğümü de bu nedenle hatırlıyorum. Boğmuş olabilir miyim, ben de hatırlamıyorum."

"NAMUS MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIK"

AA'da yer alan habere göre sanık Rached, "O gün aramızda namus şeref meselesi sebebiyle tartışma oldu. Onun anısının temiz kalmasını istiyorum. O nedenle bir şey söylemek istemiyorum. Namus meselesi olduğu için onun kirlenmesini istemiyorum. Eşimi öldürdükten sonra intihar etmeye kalkmış olabilirim ancak başarısız olmuşum. Tasarlayarak öldürseydim polise teslim olmazdım başka bir ülkeye kaçardım. Bir anlık cinnet hali beni bu hale getirdi. Her karı koca gibi aramızda zaman zaman tartışma oluyordu" diye savunma yaptı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Rached'in "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Rached, "Mahkemenin kararına saygılıyım" dedi.

"EŞİMİN MEZARINA GİTMEK İSTİYORUM"

Son sözü sorulan sanık Rached, "Ben ülkenizde böyle bir olayın yaşanmasından dolayı çok pişmanım. Hangi kararı verirseniz razıyım. Tüm içtenliğimle söylüyorum bilinçli yapmadım. Ben ölmeden önce eşimin mezarının nerede olduğunu öğrenmek ve onu ziyarete gitmek istiyorum" diye konuştu.

HAKİM ZİYARETE İZİN VERMEDİ

Mahkeme Başkanı Mehmet Faik Saban, sanığa "Tutuklu olduğun için böyle bir şey mümkün değil" diye cevap verdi. Mahkeme heyeti, sanık Hıchem Rached'i, "eşini kasten öldürme" suçu sabit olduğundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığa verilen cezayı geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak müebbet hapse indirdi.

Olayda haksız tahrik koşullarının oluşmadığını belirten mahkeme, adli emanette bulunan maktule ait atlet, iç çamaşırı ve elbisenin karar kesinleştiğinde maktulün yasal mirasçılarına iade edilmek üzere Cezayir'in İstanbul Başkonsolosluğu'na teslimini kararlaştırdı.