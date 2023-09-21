"Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
İzmir'in Tire ilçesinde 92 yaşındaki İ.Ö., tartışma yaşadığı 78 yaşındaki eşi Sehliye Ö.'yü av tüfeğiyle öldürdü. Şüpheli gözaltına alınırken yaşlı kadının yakınları sinir krizi geçirdi
İzmir'de yaşanan ve akıllara durgunluk veren olay, Tire ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Yenioba Mahallesi'ndeki evin bahçesinde İ.Ö. (92) ile Sehliye Ö. (78) arasında tartışma çıktı.
AV TÜFEĞİNİ ALIP EŞİNE ATEŞ ETTİ
AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından evden av tüfeğini alan İ.Ö, karısı Sehliye Ö'ye ateş etti.
YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sehliye Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.