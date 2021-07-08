Futbolseverlerin vazgeçilmez oyunu Pro Evolution Soccer'in (PES) yeni oyununun ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Milyonlarca kişinin merakla beklediği PES, FİFA ile birlikte futbolseverlerin en sevdiği oyunların başında geliyor. Peki, PES 2022 ne zaman çıkacak?
PES 2022 ÜCRETSİZ OLACAK
Andy Robinson isimli oyun editörünün paylaştıklarına göre PES 2022 F2P (Free to Play) olacak. Yani Konami ana oyunu ücretsiz olarak sunacak. Fakat oyunla ilgili bazı içerikler ücretli olacak.
OYUN MOTORU DEĞİŞİYOR
Gelelim diğer bir iddiaya, söylentilere göre Konami, Fox grafik motorunu PES için rafa kaldırmış durumda. PES 2022, Unreal grafik motoruyla geliştiriliyor. Kaynak Konami'nin görsel açıdan etkileyici bir oyun sunacağını ileri sürdü.
PES 2022'NİN ÇIKIŞ TARİHİ NEDİR?
PES 2018 15 Eylül'de, PES 2019 30 Ağustos'ta ve PES 2020 ise 10 Eylül'de piyasaya sürülmüştü. PES 2022'nin çıkış tarihi konusunda farklı spekülasyonlar var. Söylenenlere göre PES 2022, eylül ayının ikinci haftası oyuncularla buluşacak. Fakat isimsiz bir sektör kaynağı Konami'nin hızlı davranmak istediğini ve oyunun ağustos ayının sonlarına doğru çıkabileceğini ileri sürdü.
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