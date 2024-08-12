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        Haberler Bilgi Gündem Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye'den görülebilir mi, nereden görülür?

        Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye'den görülebilir mi, nereden görülür?

        Halk arasında yıldız kayması olarak adlandırılan Perseid meteor yağmuru yılda 8 kez gerçekleşir. Görsel şöleni izlemek isteyen vatandaşlar için belediyeler "perseid meteor yağmuru" izleme etkinliği düzenliyor. Peki, meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru nereden görülebilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:01
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        • 1

          En yoğun meteor yağmurlarından biri olan Perseid'te, saatte 75-100 adet meteor gözlenebiliyor. Hatta TUG uzmanları tarafından her yıl hazırlanan Gök Olayları Yıllığı'nda,"Perseid yağmuru sırasında 'ateş topları' denilen gök taşlarını da görmek mümkün. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman olacak? İşte, merak edilenler...

        • 2

          PERSEID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

          Perseid (Perse) gök taşı yağmuru 14 Temmuz’da başlayıp 1 Eylül’e kadar sürecek. En yoğun görüldüğü gün ise bu yıl 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece (bu gece) olacak.

          12 Ağustos Pazartesi günü saat 23:00 ile 13 Ağustos Salı 04:00 arası Perseid meteor yağmurunun en uygun gözleneceği saatler olarak bekleniyor.

        • 3

          PERSEID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

          Perseid meteor yağmuru Kuzey yarım küreden görülebilir olacak. Bilim insanları Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den de çıplak gözle gözlemlenebileceğini ifade ediyor. Perseid meteor yağmuru esnasında normalde saatte 60 - 90 göktaşı görünmesi beklenirken NASA yetkilileri tarafından açıklanan bu yılki tahminler saatte 10 ila 20 adet göktaşı görülmesi yönünde.

        • 4

          METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?

          Halk arasında gök taşı olarak da bilinen meteorlar, gökyüzünde konumlanan cisimlerden kopan küçük parçalara verilen addır. Kimi zaaman atmosferin çekim alanı içerisine giren meteorlar, bu aşamada uzayda çok hızlı bir hızda ilerler. Uzayda çok hızlı bir şekilde hareket eden meteorlar, arkalarında ışık izi bırakarak gider.

        • 5

          Yaşanan bu hızlı ilerleme ile birlikte hava ile sürtüşme yaşanır ve meteorda kızışma meydana gelmektedir. Oluşan bu kızışmaya da meteor yağmuru denmektedir ve eğer meteor yağmuru gece vaktinde gerçekleşirse, çıplak gözle bile izlenebiliyor.

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